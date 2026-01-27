銀座コージーコーナーは1月23日より、サンリオキャラクターとのコラボスイーツ「＜サンリオキャラクターズ＞スイーツコレクション（9個入）」と「ハローキティのアップルケーキ」の予約受付を開始しました。■サンリオキャラクターズをイメージした9個のプチケーキが登場「＜サンリオキャラクターズ＞スイーツコレクション（9個入）」（3,564円）は、それぞれのキャラクターをイメージした9個のプチケーキの詰め合わせです。登場キ