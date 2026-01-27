サンリオ展FINAL実行委員会は4月9日〜6月21日、「サンリオ展 FINAL ver. ニッポンのカワイイ文化60年史」を、東京・六本木の森アーツセンターギャラリーにて開催します。■史上最大の200キャラクターが展示に登場同展は、サンリオの創業60年を記念して2021年より日本各地を巡回して開催してきた「サンリオ展」が、新たなコンテンツを携えてパワーアップした企画となります。展示では、サンリオの60年を超える歴史を辿ると同時に、