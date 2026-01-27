パリ・サンジェルマンは現地１月27日、バルセロナからU-18スペイン代表MFドロ・フェルナンデスを完全移籍で獲得したと発表。契約期間は2030年まで。背番号は「27」に決定した。現在18歳のホープは、22年にラ・マシア（バルセロナの下部組織の総称）に加入し、U-16、U-19とステップアップを果たす。その後、25年９月28日のレアル・ソシエダ戦に先発出場し、トップチームデビューを飾った。今季はここまで公式戦５試合に出場し、