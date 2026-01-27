27日の外国為替市場のドル円相場は午後6時時点で1ドル＝154円70銭前後と、午後5時時点に比べ3銭のドル安・円高と横ばい圏。ユーロ円は1ユーロ＝183円49銭前後と8銭の小幅なユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース