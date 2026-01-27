日テレ23年ぶりにリニューアルの日曜よる9時放送【Golden SixTONES】SixTONESと豪華ゲストが童心にかえって全力で遊ぶ60分！ゲストの素顔を引き出す、熱量MAXの王道スタジオバラエティーが始動！！今回のゲストは櫻井翔＆中田翔！SixTONESとのガチンコ対決で大熱狂！ご褒美グルメをめざして真剣勝負に挑む！👑サイズの晩餐これって…入るのか！？入らないのか！？を予想する身の回りにある様々な物のサイズ感覚を問う新感覚