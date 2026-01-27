フランスの国民議会（下院）は1月26日、15歳未満の子どものソーシャルメディア（SNS）利用を禁止する法案を承認しました。 マクロン大統領によると、法案は上院に提出され、9月の次期学年度開始までに禁止することを目指しています。 フランスの調査会社オドクサ（Odoxa）が2025年8月に実施した世論調査では、保護者の79％が15歳未満のSNS使用禁止を支持すると答えました。（提供/CRI）