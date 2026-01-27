サントリー食品インターナショナルは、コーヒー飲料「割るだけクラフトボスカフェ ご褒美ショコラ」「クラフトボス 沼るショコララテ」2商品を2026年1月27日に発売。いずれも2つのチョコフレーバーをブレンドした味わいいつも頑張る自分のために"ご自愛バレンタイン"がテーマの2商品が登場。水や牛乳で割って好みの濃さに楽しめる、期間限定商品「割るだけクラフトボスカフェ ご褒美ショコラ」は、個性の異なる3種類のエスプレッソ