プロ野球・ロッテの益田直也投手が27日、ZOZOマリンスタジアムで自主トレを公開。この日試したある球種について語りました。キャッチボールの最後、強めに投げ込んだ益田投手。そこではストレートだけでなくカットボールを交えました。「2016年とかはこれ(カットボール)を基本で投げていた。真っすぐよりカットの方が多いぐらい」と、かつてメインの球種として使っていたボールを再び投げ込んだ益田投手。「感覚さえ思い出せれば投