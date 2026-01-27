埼玉県警本部過去に捜査で検視に訪れたことがある住宅に侵入し、現金や貴金属を盗んだとして、埼玉県警は27日、窃盗と住居侵入の疑いで羽生署刑事課の巡査藤岡俊行容疑者（25）＝同県白岡市白岡＝を再逮捕した。容疑を認め「競馬をしたいという感情を抑えられなかった」と供述している。県警は、容疑者が住宅敷地内にあった玄関ドアのスペアキーを使い、侵入と窃盗を複数回繰り返したとみている。再逮捕容疑は昨年11月21〜27日