日銀の植田和男総裁日銀は27日、2025年度の植田和男総裁の年収を前年度比4.8％引き上げ、3781万円にすると発表した。現行制度になった1998年度以降、過去最大の上昇率となる。国家公務員特別職の給与が引き上げられたことなどに合わせて見直した。他の役員の年収は、副総裁が3001万円、審議委員は2880万円、理事は2333万円となる。