候補者の第一声を聞きに集まった聴衆＝２７日午後１時２５分ごろ、京急上大岡駅前（花輪久写す）第５１回衆院選が２７日公示され、２月８日の投開票に向けて１２日間の選挙戦が幕を開けた。神奈川県内の２０小選挙区は午後５時に届け出が締め切られ、立候補者数は計７０人で確定した。与野党の枠組みが大きく変わる中、与党が過半数を奪還できるかが焦点だ。 戦後最多タイの８５人が出馬した２０２４年の前回衆