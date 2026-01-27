歌手の森高千里が約50日ぶりに自身のInstagramを更新。海外での最新オフショットを公開し、ファンからは感激の声があがっている。森高は1月26日に更新したInstagramで、《“サイパン”が歌詞に登場する「私がオバさんになっても」発売から33年。私のデビュー38周年（サイパン）ということで、マリアナ政府観光局様にご協力いただき久しぶりにサイパンに行って、カレンダーとフォトブックの撮影をしてきました！》などとつづり