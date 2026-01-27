やす子が、1月25日放送の『坂上＆指原のつぶれない店』（TBS系）に出演。意外な能力の高さと素のままの姿が話題を集めている。この日、やす子が向かったのは、仙台駅ビルにある創業70年以上の大衆食堂「半田屋」。24時間営業で、セルフサービス方式、常時80種類以上のおかずを扱う人気店だ。「番組の恒例企画で、芸能人が実際にアルバイトに挑戦する内容です。これまで、このコーナーでは元乃木坂46・松村沙友理さんの仕事ぶり