体験型ソリューションセンター「Epson XaILab（エプソンサイラボ）」エプソン販売は、2026年1月14日、東京・新宿に、体験型ソリューションセンター「Epson XaILab（エプソンサイラボ）」をオープンした。ショールームではなく、ソリューションセンターと命名したように、法人を対象に、業種別や課題別の幅広いテーマに対応。ビジネス全般の企業課題を解決するとともに、新たな価値の創出を目指す体験型施設であり、展示を通じて業