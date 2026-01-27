昨年末をもって「コールドスリープ」（活動休止）した３人組音楽ユニット「Ｐｅｒｆｕｍｅ」の?かしゆか?こと樫野有香（３７）が２７日、インスタグラムを更新。トレードマークだったロングヘアをバッサリとカットし、イメチェンした姿をアップした。かしゆかは、はさみの絵文字とともに「Ｎｅｗｍｅ．」とつづってイメチェンした姿を投稿。タンクトップにジーンズを合わせ、その髪型は肩につくほどのミディアムヘアに。自分