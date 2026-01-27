マーキュリーは1月22日、「2025年第4四半期(10月〜12月)の主要エリア中古マンション価格動向」を発表した。6エリア全体概要調査対象の6エリア(東京23区、横浜市、川崎市、大阪市、京都市、名古屋市）全てで価格が上昇し、特に東京23区と大阪市の新築時からの平均騰落率が際立った。東京23区の平均価格は1億6,566万円で前年同期比36.5%上昇し、築11から15年の物件では騰落率が+157.3%に達している。大阪市も平均価格が9,776万円と前