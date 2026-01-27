26日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演したロッテ・サブロー監督が、投手陣について言及した。ロッテは昨季チーム防御率はリーグワーストの3.60と苦しみ、投手陣の立て直しが求められる。サブロー監督は「黒木コーチと小林宏之、コーディネーターに建山さんがいて、僕は信頼しているので。なんとかしてくれるんじゃないかなと思います」と自信を見せる。同番組に出演した野村弘樹氏は「そこら辺は