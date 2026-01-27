【モデルプレス＝2026/01/27】女優の戸田恵梨香が1月27日、都内で開催されたNetflixラインナップ発表会「Next on Netflix 2026」に、瀧本智行監督、斎藤工、松本優作監督らとともに出席。台本の内容に納得がいかなかった戸田が、瀧本監督に詰め寄ったエピソードが明かされた。【写真】「そっくり」と話題の細木数子演じる戸田恵梨香◆戸田恵梨香、細木数子役オファーの心境昭和から平成にかけて、メディアを自在に操り、国民を熱狂