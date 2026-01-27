衆院選がスタート、2026年1月27日放送の情報番組「旬感LIVE とれたてっ！」（フジテレビ系）は今回の選挙でどのような基準で投票したらいいのかが話題になった。「総理大臣と自民党総裁を使い分けるのはよくわからないが」2月8日の投開票日に向けて各党党首らがさっそく街頭に立って支持を訴える姿を映像で流し、1月24、25両日に行ったFNN世論調査の結果を発表したが、高市内閣の支持率は70.8％と5ポイントほど下がったものの相変