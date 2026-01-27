2025年11月、奈良・三郷（さんごう）駅近くにパティスリー「2n+1（キスウ）」が誕生しました。 ショーケースに並ぶフランス菓子はどれもため息が出るほど美しく、まさに宝石箱のよう。 奈良ののどかな町に、こんな本格パティスリーができたなんて…とちょっとした話題になっていると聞いて、取材に伺いました。オープン後、初の取材とのことで、その魅力をしっかりお届けします！ “奇数”の名を