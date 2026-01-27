衆院選（2月8日投開票）が27日、公示され、大阪5区（大阪市此花区、西淀川区、淀川区、東淀川区）から比例重複で立候補したれいわ新選組の大石晃子共同代表（48）が27日、同市内のJR塚本駅前で、党としての第一声を上げ「物価高対策をまともにせず、さっさと解散してくる高市早苗首相、ぶっ倒すしかありません。高市内閣は大問題があって、本来内閣総辞職ものですよ。解散なんかする前に、内閣総辞職するべきものだった。今の政