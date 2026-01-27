女優の戸田恵梨香が27日、都内で行われたNetflixラインナップ発表会「Next on Netflix 2026」内のNetflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』トークパネルに、瀧本智行監督と共に出席。細木数子役のオファーがあったときの率直な気持ちを明かした。【写真】戸田恵梨香も赤面！独特の登場シーン本作は、独自に編み出した六星占術と、「大殺界」「地獄に堕ちるわよ！」などの強烈ワードで占いブームを巻き起こした細木数子の半生を描