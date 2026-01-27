俳優の斎藤工が27日、都内で行われたNetflixラインナップ発表会「Next on Netflix 2026」内のNetflix映画『This is I』トークパネルに、松本優作監督と共に出席。本作で主人公を演じた18歳の新星・望月春希との出会いについて語った。【写真】主演に抜てきされた18歳の新星・望月春希本作は、タレントのはるな愛が“本当の自分”のあり方を探し求め、その尊厳を掴みとるまでの勇気と再生、人生を変えた医師との出会いを実話を