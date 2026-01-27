鈴木亮平が主演を務める日曜劇場『リブート』（TBS系／毎週日曜21時）のTVerでの再生数が500万を突破したことが発表された。【動画】考察のヒントも盛りだくさん！鈴木亮平×松山ケンイチの対談動画本作は、うそと真実が入り乱れ、怒とうのスピードで展開していく“エクストリームファミリーサスペンス”。殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸は、自らの潔白を証明し真犯人を見つけ出すため、愛する家族と過去を捨