お笑いコンビ「ファイヤーサンダー」が２７日、この日午後６時から期間限定のポッドキャスト番組「ファイヤーサンダーの巡る回るＰＯＤＣＡＳＴ」（火曜・後６時）の初回配信を行うと発表した。２、３月に開催するネタツアー「巡る回る」に合わせ、公演の見どころを中心に２人のトークを配信。普段は２人しゃべりを避けているファイヤーサンダーだが、「告知目的・短尺・期間限定」という条件のもと番組が実現した。初回配信で