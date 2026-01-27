昨年の全日本大学野球選手権で８強入りした北海学園大の最速１４７キロ左腕・木村駿太（２２）＝札幌国際情報＝が２７日、北海道ガス野球部の活動に合流した。昨年１０月のドラフト会議で指名漏れを経験した左腕は、２７年ドラフトでの指名を目指して社会人野球で腕を磨く。涙に暮れた昨年１０月２３日から約３か月。木村が新たな一歩を踏み出した。進路に選択したのは創部９年目を迎える地元の強豪北海道ガス。「寮生活も初め