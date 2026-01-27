修復を経て公開された張公巷窯の蓮花薫炉。（鄭州＝新華社配信）【新華社鄭州1月27日】中国河南省汝州市で24日に開かれた学術シンポジウムで、同市にある北宋時代の窯跡遺跡、張公巷窯（ちょうこうこうよう）の出土磁器千点余りが初めて公開された。碗や盤、炉、尊など30種類以上に及び、同遺跡で初めて確認された器形も少なくない。中でも注目を集めたのは、修復された青釉饕餮文鼎式炉（せいゆうとうてつもんていしきろ）で