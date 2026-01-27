ジャーナリストの池上彰氏が、２月８日の衆院選投開票日にＹｏｕＴｕｂｅの生配信を行うことが決まった。「池上彰と増田ユリヤＹｏｕＴｕｂｅ学園衆院選２０２６生配信スペシャル」が同日の午後７時頃からスタート。衆院選の投開票結果を中心に、池上彰氏と増田ユリヤ氏が独自目線での解説で展開する。池上氏は２０２５年７月の参院選時にテレビの選挙特番を辞退し、「池上彰と増田ユリヤＹｏｕＴｕｂｅ学園」で初の生配