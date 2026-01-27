◆第３１回シルクロードＳ・Ｇ３（２月１日、京都・芝１２００メートル）＝２７日、栗東トレセン１０か月ぶりのターフで、再スタートを切る。ビッグシーザー（牡６歳、栗東・西園正都厩舎、父ビッグアーサー）が、シルクロードＳで右第１指節種子骨の骨折から復帰する。出走予定だった昨年の函館スプリントＳの最終追い後に故障が判明。実戦は２５年高松宮記念以来となるが、西園正調教師は「鉄砲が利くしね。間を空けて使っても