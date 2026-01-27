「MUSIC & DINER 〜Melopale〜 プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク」が、ポップアップ会場を含む東京2会場、大阪、宮城、愛知に期間限定オープン！ゲームの世界に開店した飲食店をイメージした、“音楽好きが集まる”Y2K風のダイナーカフェ「MUSIC＆DINER Melopale」として展開されます☆ MUSIC & DINER 〜Melopale〜 プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク スケジュ