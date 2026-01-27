北朝鮮は27日午後4時頃、2発の弾道ミサイルを北朝鮮西岸付近から東方向に発射しました。防衛省によりますと、1発は、午後3時54分頃、発射され、最高高度およそ80キロで、350キロ程度飛翔し、もう1発は、午後4時2分頃、発射され、最高高度およそ70キロで、340キロ程度飛翔したということです。ミサイルは北朝鮮の東岸付近に落下し、落下した場所はいずれも日本のEEZ＝排他的経済水域の外と推定されるということです。現時点で被害の