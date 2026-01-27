アメリカでは歴史的な寒波により、これまでに30人が死亡しました。記者「公園の噴水もですね、半分凍ってしまっています」AP通信によりますと、アメリカでは歴史的寒波の影響で、ニューヨーク州など12の州でこれまでに30人の死亡が確認されました。また、メーン州では8人が乗ったプライベートジェット機が墜落し、6人が死亡。墜落原因は明らかになっていませんが、現場は寒波の影響で大荒れの天気だったということです。26日も各地