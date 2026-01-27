夫婦死亡の湾岸線ポルシェ暴走事故 56歳男に懲役12年6年前、首都高湾岸線をポルシェで時速268キロで走行して乗用車に追突し、夫婦を死亡させた罪に問われた男の裁判。危険運転致死罪の適用をめぐり争われた裁判できょう、判決が言い渡されました。【写真を見る】「常軌を逸した超高速度で運転」56歳男に懲役12年 危険運転致死罪を適用夫婦死亡の湾岸線ポルシェ暴走事故横浜地裁足立勉 裁判長「危険性に対する意