あんしん祭典がXを更新し、パネル展の中止を発表しました。【映像】映画「ほどなく、お別れです」パネル展が開催中止「【パネル展の中止のお知らせ】 このたび予定しておりました映画 『ほどなく、 お別れです』 公開記念パネル展について、本企画に関して皆様からのご意見並びにご指摘を真摯に受け止め、 開催を中止させて頂く事といたしました」（『ABEMA NEWS』より）