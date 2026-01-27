航空会社のPeach Aviation（ピーチ）は27日、3月に大阪（関西）〜札幌（新千歳）便を増便すると発表した。【画像】ピーチが異例… 嵐への愛が込められた増便発表嵐のライブが、3月13日、14、15日に大和ハウスプレミストドーム（札幌ドーム）で開催される。ピーチが増便を予定するのは、3月13、14、15日の大阪（関西）→札幌（新千歳）「MM6119便」（出発20：35、到着22：30）と、3月14、15、16日の札幌（新千歳）→大阪（関