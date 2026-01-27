防衛省は、北朝鮮が2発の弾道ミサイルを発射したと発表しました。日本のEEZ=排他的経済水域の外に落下したと推定され、被害は確認されていないということです。防衛省によりますと、北朝鮮はきょう（27日）の午後3時54分ごろと午後4時2分ごろに弾道ミサイルを発射したということです。1発目がおよそ350キロメートル程度、2発目がおよそ340キロメートル程度飛翔し、日本のEEZの外に落下したと推定しているということです。高市総理