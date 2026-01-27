【ハノイ＝竹内駿平】在フィリピン日本大使館は２６日、首都マニラで日本人が被害に遭う強盗傷害事件が相次いで発生したと発表した。大使館は「強盗には抵抗せず、命と体を最優先に」と注意を呼びかけている。発表や地元メディアによると、２４日午前、マニラ首都圏パラニャーケ市で日本人男性が棒で殴られてかばんを奪われ、頭蓋骨にひびが入る重傷を負った。同日午後にはマニラ首都圏マンダルヨン市で、タクシーに乗っていた