大仙市土川地区や刈和野地区の約200軒で停電しています。午後6時半ごろ復旧の見通しです。東北電力ネットワークによりますと、27日午後4時44分ごろから、大仙市の土川地区の約200軒、刈和野地区の約60軒で停電しています。停電の原因は氷や雪の影響とみられていて、午後6時半ごろ復旧の見通しです。仙北市田沢湖生保内地区で午後5時ごろ発生した停電は復旧しています。