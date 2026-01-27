夜中に、コンビニエンスストアやスーパーが開いていて「便利だ」「助かった」という経験を持つ人も多いと思います。この動きが書店にも広がりました。閉店時間は深夜の0時。ただ、夜遅い時間帯は従業員が不在の「夜間無人営業」の書店です。秋田市のイオンタウン茨島にある加賀谷書店です。田村修アナウンサー「私もイオンタウン茨島を利用するんですが、夜9時になりますと加賀谷書店は閉店しています。ただ…今