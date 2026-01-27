連日のように確認されている詐欺の被害を防ごうと、湯沢市の神社で祈願祭が執り行われました。湯沢警察署のオリジナルキャラクターも参拝し被害の撲滅を祈りました。祈願祭は、後を絶たない詐欺の被害を防ごうと湯沢警察署と地元の八面神社が開いたものです。宮司の祝詞「日々変わりゆく社会情勢や年々変化しつつある様々な犯罪模様は～」佐藤巧副署長とともに神社を参拝したのは、詐欺被害の防止に取り組む湯沢警察署