農協サポートセンターを名乗る男からの電話をきっかけに、横手市に住む60代の女性が現金約580万円をだまし取られました。女性は払い戻しがあると言われ金融機関のATMに誘導されました。横手警察署の調べによりますと、4日前の23日金曜日、横手市に住む60代の女性の家に、農協サポートセンターのナカムラを名乗る男から電話がありました。男は「年金3万5200円の払い戻しがある」などと言い、女性を金融機関