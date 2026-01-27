初日のテストではハジャーが107周を周回した(C)Getty ImagesF1の第1回公式テストが1月26日、スペイン・バルセロナ近郊のカタルーニャサーキットで非公開でスタート。初日は7チーム9人が走行し、非公式の計時ながら新たに自前のパワーユニットで臨むレッドブルのアイザック・ハジャーが107周を周回してトップタイムを刻んだ。【写真】明るい青色が基調レッドブルの今季型車「RB22」の全体像を捉えた車体上からのカットを見る