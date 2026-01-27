火事から文化財を守るため、愛知県蒲郡市の寺で消防訓練が行われました。訓練は、愛知県の文化財に指定される仏像などを保有する蒲郡市の永向寺で行われ、住職や地元住民などおよそ35人が参加、本堂から出火した想定で始まりました。住職は消防に通報するとともに、文化財に見立てた箱を安全な場所に避難させました。また、消火器の使い方について手順を確認しました。住職は「火が出る前に、未然に火事が防げるように気