JKAは27日、2025年のオートレース表彰選手を別表の通り発表した。最優秀選手賞（MVP）はSGスーパースター王座決定戦、SG全日本選抜オートレースなどを制した青山周平（41＝伊勢崎）が2年ぶり5回目の受賞となった。また青山はSG全日本選抜で完全優勝を達成している。年間120勝を挙げて年間勝利記録を更新した黒川京介（27＝川口）、全SGレース優勝（グランドスラム）を達成した鈴木圭一郎（31＝浜松）、SGオールスターで完全