高市首相によりますと、北朝鮮は27日午後4頃、2発の弾道ミサイルを連続して発射しました。ミサイルは北朝鮮の東岸付近に落下し、日本への影響はないとしています。韓国軍によりますとミサイルは北朝鮮の首都・平壌周辺から発射されたということです。発射をうけて高市首相は、情報収集・分析に全力を挙げ、国民への迅速・的確な情報提供や航空機や船舶などの安全確認の徹底などを指示しました。北朝鮮が弾道ミサイルを発射するのは