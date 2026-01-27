「ザ・モダン・ヒルトンバケーションクラブ」とは？立地と魅力をチェックザ・モダン・ヒルトンバケーションクラブ「ザ・モダン・ヒルトンバケーションクラブ」は、ワイキキの玄関口ともいえるロケーションにあり、アラワイ・ヨットハーバーに面しています。アラモアナセンターへも徒歩約7分とアクセスが良く、ショッピングや食事、ビーチへの移動にも便利です。ワイキキにありながら、プールエリアにはハワイらしいヤシの木や豊か