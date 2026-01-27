コンビニチェーン「セブン-イレブン」は、セブンカフェを購入すると次回対象商品購入時に使える「30円引きレシートクーポン」をプレゼントするキャンペーンを開催する。期間は、2026 年1月27日（火）〜2月2日（月）の7日間限定。【写真】こんなレシートクーポンがもらえる！クーポン利用の対象となるのは、「THE SEVEN SWEETS」または「しあわせ食感」の表記のあるスイーツ。定番の洋・和菓子から季節限定のものまで、幅広いスイー