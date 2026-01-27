メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋から変えるごみ拾いの輪。SNSを使ってごみ拾いの活動を発信し続ける、20代の男性に密着しました。 名古屋の中心部。この街からごみを無くそうと奮闘する20代の男性がいます。 Q.これはごみ箱ではないんですね 「ごみ箱ではないです。ごみ箱だと思ってためているのか、何なのかわかりませんけど…。ごみ拾いの最終的な目標は、日本からごみを無くすことです」 「日本からごみを無