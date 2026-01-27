衆議院議員選挙、山形県3区の顔ぶれと第一声です。県3区に立候補したのは、届け出順に中道改革連合・新人の落合拓磨さん（28）、参政党・新人の遠藤和史さん（60）、自由民主党・前職の加藤鮎子さん（46）、国民民主党・新人の喜多恒介さん（36）の4人です。中道・新人の落合拓磨候補「おととし7月、新庄・最上、そして庄内を豪雨災害が襲った。川の問題、水の問題に人生をかけて取り組んでいく。若さと元気で明るく、批判ではなく