２７日の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比３６１．４３ポイント（１．３５％）高の２７１２６．９５ポイントと５日続伸し、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が９７．６７ポイント（１．０７％）高の９２４４．８８ポイントと反発した。売買代金は２５４３億７２６０万香港ドル（約５兆４１６億円）となっている（２６日は２６１６億９８８０万香港ドル）。投資家心理が上向